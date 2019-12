Machinist dodelijke treinramp 2010 België schuldig, maar krijgt geen straf

De rechter in Brussel heeft de treinmachinist van de stoptrein die in 2010 op een intercity botste schuldig verklaard aan door rood licht rijden, maar hij krijgt geen straf. Spoorbedrijf NMBS moet een boete van 550.000 euro betalen. Aan spoorbeheerder Infrabel is een boete van 275.000 euro opgelegd.

Bij de treinramp op 15 februari 2010 bij Halle kwamen negentien mensen om en raakten 310 mensen gewond. De rechter oordeelde dat vaststaat dat de machinist niet oplette en een rood sein negeerde. Niet alleen hij, ook NMSB en Infrabel zijn verantwoordelijk voor het ongeval.

Veiligheidsmaatregelen niet op orde

Het spoorbedrijf en de beheerder hadden voldoende veiligheidsmaatregelen moeten nemen, en ook voor beter materieel en betere werkomstandigheden moeten zorgen, oordeelde de rechter.

De machinist bestuurde een locomotief die niet met het wettelijk vereiste veiligheidssysteem was uitgerust. "Met een andere locomotief had de ramp waarschijnlijk niet plaatsgevonden."

Het OM had een voorwaardelijke celstraf van drie jaar en een boete voor de machinist geëist en boetes van 700.000 euro voor NMBS en 650.000 euro voor Infrabel.