Geen EU-regels voor omgang met Huawei, landen kiezen zelf

Landen in de Europese Unie mogen zelf bepalen in welke mate er regels komen voor fabrikanten die meewerken aan de aanleg van 5G. Het Chinese bedrijf Huawei is daarbij niet bij voorbaat uitgesloten. Dat schrijven de telecomministers van de EU in een gezamenlijke verklaring na afloop van de telecomraad waar de veiligheid van 5G ter sprake kwam.

De ministers zeggen wel dat EU-landen rekening gaan houden met de juridische situatie in het land waar de bedrijven die de netwerken aanleggen vandaan komen. Zo wordt gevreesd dat de Chinese overheid Huawei kan verplichten om spionage-activiteiten te verrichten. Het bedrijf heeft steeds gezegd dat het geen spionage-activiteiten van China faciliteert en dat hier ook nooit om is gevraagd.

Deze zorg wordt met name veel uitgesproken door de VS. Het land is niet alleen bang voor spionage, maar ook voor sabotage. Amerika heeft de afgelopen maanden druk uitgeoefend op Europese bondgenoten om dezelfde lijn aan te houden.

Polen versus Duitsland en Frankrijk

De aanleg van de netwerken is een nationale bevoegdheid, de EU kan daarover geen regels opleggen. De meningen over Huawei verschillen binnen de EU sterk. Polen volgt bijvoorbeeld het Amerikaanse voorbeeld en wil helemaal niet met de Chinezen in zee. Duitsland en Frankrijk hebben de ruimte te kijken naar extra eisen.

Voor Nederland was staatssecretaris Keizer aanwezig. Zij was na afloop niet beschikbaar voor vragen. Waarschijnlijk maakt zij donderdag bekend aan welke voorwaarden de 5G-netwerken in Nederland moeten voldoen.

Gisteren meldde Nieuwsuur op basis van bronnen dat in de Nederlandse eisen zal staan dat voor de meest gevoelige delen van het 5G-netwerk geen zaken mogen worden gedaan met het Chinese bedrijf. Het gaat dan om de 'kritieke delen' van de netwerken. Die worden nog niet verder gedefinieerd.