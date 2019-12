Rellende Duindorpers: 'Het is en blijft een spelletje met de politie'

Via Whatsapp en Telegram houden relschoppers elkaar op de hoogte van de bewegingen van de politie. Het is een kat- en muisspel met de politie en andere hulpdiensten; anderen worden zoveel mogelijk met rust gelaten. Zo kan een pakketbezorger aan het begin van de avond ongestoord zijn werk doen, in een straat waar zwaar vuurwerk wordt afgestoken en meerdere brandjes woeden.

Weinig geliefd

De meeste Duindorpers houden "niet van vreemde gezichten", zoals één van hen het uitdrukt. Die gesloten houding heeft het imago van deze wijk door de jaren heen weinig goed gedaan. Met enige regelmaat verschenen er berichten in de media over Nederlanders met een migratie-achtergrond die niet geaccepteerd worden in deze 'witte enclave'. Ook journalisten zijn weinig geliefd. Zo konden een verslaggever en cameraman van Omroep West afgelopen vrijdag hun werk niet doen in Duindorp. Ze werden uitgescholden, bedreigd en bekogeld met eieren.

De Duindorpers zelf zien vooral de voordelen van het tamelijk unieke karakter van de wijk, waar iedereen nog voor elkaar zorgt. Een Duindorper zegt daarover: "Niemand hoeft hier honger te hebben. Als je het financieel even moeilijk hebt, zorgen de buren voor je. En de buurt houdt een oogje in het zeil als je kinderen buiten spelen. Er is hier nog saamhorigheid. En die saamhorigheid is door het vreugdevuur, dat ons nu is afgepakt, alleen maar groter geworden. Waar vind je dat elders nog? Wij willen dat koste wat kost zo houden."