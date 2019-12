Verdachte aangehouden in 28 jaar oude coldcasezaak Rotterdam

In Rotterdam is een verdachte opgepakt in een coldcasezaak uit 1991. De Pakistaan Aziz Mohammad werd toen dood aangetroffen in een auto op de Spangensekade. Hij was vastgebonden met een touw.

Nieuw dna-onderzoek op het touw en andere sporen leverden een dna-profiel van de vermoedelijke dader op. Dat was niet aanwezig in de dna-databank, maar leidde wel naar een 74-jarige Rotterdammer. Hij is vandaag opgepakt in een woning in Rotterdam-West.

Aziz Muhammad was in 1985 naar Nederland gekomen. In 1988 trouwde hij met een Nederlandse vrouw, hoewel hij in Pakistan ook een vrouw en vijf kinderen had. Het huwelijk met de Nederlandse was een schijnhuwelijk, bedoeld om een verblijfsvergunning te krijgen. Hij woonde niet bij zijn Nederlandse vrouw.