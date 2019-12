Klimaatactivist Greta Thunberg met catamaran gearriveerd in Lissabon

De Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg is aangekomen in de haven van de Portugese hoofdstad Lissabon. Ze is onderweg naar de klimaattop in Madrid die gisteren van start ging en tot 13 december duurt.

Ze vertrok drie weken geleden met een catamaran uit de Verenigde Staten omdat ze niet wil vliegen. Thunberg was in september in New York waar ze de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toesprak. Die speech, waarin ze fel uithaalde naar de wereldleiders, kreeg wereldwijd veel publiciteit.

Klimaattop verplaatst

Daarna zou ze doorreizen naar de klimaattop in Chili, maar die werd eind vorige maand vanwege de protesten in het land verplaatst naar Madrid. Thunberg was bang dat ze de bijeenkomst zou missen.

Ze deed een oproep op Instagram en kwam zo in contact met twee Australiërs en een Britse die haar wilden meenemen op hun catamaran 'La Vagabonde'.

Bij aankomst zei de Zweedse tiener een paar dagen in Lissabon te blijven voordat ze doorreist naar Madrid. Op de kade in de haven zei ze te "eisen dat machthebbers luisteren naar de wetenschap". En dat mensen "de kracht van boze kinderen onderschatten".