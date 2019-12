Negen maanden cel voor doorrijden na aanrijding in Breda

De 28-jarige Ouassim Z. die een vrouw van 79 in Breda zwaargewond achterliet nadat hij haar had aangereden, krijgt negen maanden celstraf, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie had dezelfde straf geëist.

Ook mag Z. vijf jaar niet autorijden. Het OM had om een rijverbod van twee jaar gevraagd.

De vrouw was op 28 april op bezoek geweest bij haar dochter en liep 's avonds met haar rollator naar een bushalte. Bij het oversteken werd ze geschept door Ouassim Z. die met zijn auto uit de bocht kwam. Z. reed door. De vrouw bleef met gebroken heupen en een breuk in haar oogkas achter.

De man meldde zich tien dagen later. Hij verklaarde dat hij in paniek was geraakt na het ongeluk.

Volgens de rechter is duidelijk dat hij zeer onvoorzichtig heeft gereden, meldt Omroep Brabant. Ook had hij de plek van het ongeluk niet moeten verlaten. "Z. heeft de familie tergend lang in onzekerheid gelaten, door zich pas zo laat te melden", aldus de rechter.

Het slachtoffer heeft de verdachte overigens opgezocht in de gevangenis. Ze accepteerde daar een knuffel van hem.