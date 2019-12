Politie vindt 2000 kilo zwaar illegaal vuurwerk in woonwijk Enschede

De politie van Enschede heeft tweeduizend kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. De partij lag opgeslagen middenin een woonwijk. De politie deed de vondst nadat een 29-jarige man uit Enschede met dozen illegaal vuurwerk in zijn auto was aangehouden.

Na de aanhouding werd op twee plekken in Enschede een inval gedaan. Daar werd de grote hoeveelheid illegaal vuurwerk gevonden. De politie wil niet zeggen waar precies het vuurwerk lag opgeslagen.

De agenten die bij de politieactie waren betrokken, verbaasden zich over het kaliber van het vuurwerk. "Vuurwerk is eigenlijk niet de juiste benaming, dit zijn zware explosieven", zei een woordvoerder tegen RTV Oost. "Bij dit soort zwaar vuurwerk kun je wel een vuurwerkbrilletje opzetten, maar als dit voor je neus afgaat, ben je nergens meer."

De vondst werd vorige week al gedaan, maar is vandaag naar buiten gebracht. De verdachte is intussen weer vrij.