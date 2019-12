Franse kaas en wijn de dupe van conflict tussen VS en Frankrijk

"Wij belasten onze bedrijven, dat moeten zij niet doen. Dat is slecht van ze", zei Trump eerder. Hij wil 2 miljard aan Franse producten extra belasten, waaronder wijn. "Ik hield sowieso al meer van Amerikaanse wijn dan Franse wijn. Ook al drink ik zelf geen wijn."

De Amerikanen gaan er fel in, want meer landen dreigen een extra heffing voor internetbedrijven. Ook in Nederland wordt daarover gepraat. Eerder deed de PvdA een voorstel voor een dergelijke maatregel.

De Amerikaanse heffingen tegen Frankrijk worden mogelijk begin volgend jaar van kracht. De hoogte is nog niet vastgesteld. In augustus zei de Franse president Macron dat er een akkoord was over de techbelasting met de Amerikaanse president, maar dat lijkt toch niet het geval te zijn.

De Franse minister van Financiën heeft gezegd dat de belastingmaatregel niet wordt aangepast.