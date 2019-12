Friese boeren protesteren tegen hogere tarieven waterschap

De avond begon rustig, maar de situatie werd even grimmig toen een groep alsnog probeerde het gebouw binnen te komen. Ze werden met enig duw- en trekwerk buiten de deur gehouden door politieagenten. Daarop besloot een groot deel van de boeren weg te gaan, omdat ze zich "niet gehoord voelden", meldt Omrop Fryslân.

Een soortgelijk protest vorige week van boeren in Gelderland had meer succes, daar draaide het waterschap een belastingverhoging deels terug. In Friesland wordt over twee weken een definitief besluit genomen over de verhoging.