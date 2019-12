Marco van Basten uit voetbalgame FIFA gehaald vanwege 'Sieg Heil'

Van Basten zat in de game sinds 2017. EA schrijft in een verklaring op de hoogte te zijn van de uitspraken van Van Basten bij FOX. "Onze toewijding aan gelijkwaardigheid en diversiteit moet in onze hele game terugkeren", aldus het bedrijf. "Daarom schorsen we alle Marco van Basten-items in de game."

EA laat niet weten of Van Basten op termijn weer terugkeert in het spel.

De oud-voetballer werd een week van tv gehaald door FOX Sports voor zijn uitspraak, die hij deed toen een Duitse trainer werd geïnterviewd. De oud-voetballer bood vrijwel meteen excuses aan.

Het voorkwam niet dat de rel in binnen- en buitenland veel boze reacties losmaakte.