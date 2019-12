Orkaan raast over Filipijnen, 'Al veel huizen in puin'

De orkaan Kammuri die momenteel over de Filipijnen trekt, heeft al voor veel schade gezorgd. Volgens correspondent Annemarie Kas liggen veel huizen in puin door harde windstoten en gigantische regenbuien. "Er zijn nog geen meldingen over slachtoffers", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal.

Ruim 200.000 mensen zijn geëvacueerd vanwege de orkaan, die het openbare leven voor een groot deel stillegt. "Het vliegveld van de hoofdstad Manilla is de hele dag dicht. Honderden binnenlandse en internationale vluchten geannuleerd", meldt Kas.

Op beelden is te zien hoe groot de schade is die de orkaan heeft achtergelaten: