Noord-Korea: 'VS moet kiezen welk kerstcadeau het krijgt'

Noord-Korea heeft opnieuw dreigende taal geuit tegen de Verenigde Staten. Volgens het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is er bijna geen tijd meer om een nucleaire deal te bereiken, en is het nu aan de VS om te kiezen wat voor "kerstcadeau" het krijgt.

"Het lijkt erop dat ze willen zeggen: pas maar op, als jullie ons niet tegemoet komen vallen wij jullie aan met een raket, en misschien nog wel met een nucleaire raket ook", zegt correspondent Garrie van Pinxteren. "Het is niet helemaal duidelijk of ze daar echt de capaciteit toe hebben, maar dat lijkt in ieder geval de onderliggende dreiging."

Impasse

De gesprekken tussen Amerika en Noord-Korea over nucleaire ontwapening zitten in een impasse. De laatste onderhandelingen in oktober liepen op niets uit. Sindsdien voert Noord-Korea geregeld nieuwe rakettesten uit. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un heeft de Amerikaanse president Trump tot het eind van het jaar gegeven om de in zijn ogen vijandige houding te stoppen en tot een "acceptabel akkoord" te komen.

Noord-Korea wil dat president Trump een gebaar maakt, zegt correspondent Van Pinxteren. "Ze willen dat Amerika de sancties verlicht, zonder dat zij meteen hun nucleaire arsenaal afbreken, of beloven dat te doen. Zij willen eerst van Amerika een serieus gebaar zien, en dan pas willen ze verder."

Van Pinxteren verwacht niet dat de Amerikaanse regering enorm schrikt van het Noord-Koreaanse dreigement. "Ze zijn deze retoriek wel gewend van Noord-Korea. Maar het lijkt er wel op dat de verhouding tussen Amerika en Noord-Korea bijna weer terug is op het punt van voor de start van de onderhandelingen."