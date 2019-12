Invallen in hele land bij groot onderzoek naar wapenhandel

De politie heeft vanochtend op vijftien plekken in het hele land invallen gedaan in een groot onderzoek naar wapenhandel. Onder meer een woonwagenkamp in Zeist werd door agenten binnengevallen, waarbij zeker een verdachte werd aangehouden.

Ook waren er invallen in Capelle aan den IJssel en Den Haag. Het is nog onduidelijk wat er bij de invallen in beslag is genomen en hoeveel aanhoudingen er in totaal zijn verricht. Vanmiddag komt de politie met meer informatie op een persconferentie.

Het onderzoek staat onder leiding van het Rotterdamse OM.