Wekdienst 3/12: NAVO-top in Londen en mag Scheveningen een vreugdevuur?

Wat kun je vandaag verwachten?

De gemeente Den Haag beslist vandaag of er bij de jaarwisseling in Scheveningen een vreugdevuur plaats mag vinden. In het nabijgelegen Duindorp werd eerder al besloten dat er geen vreugdevuur komt, omdat de organisatie niet kan voldoen aan de eisen van de gemeente. Dat leidde ook gisteravond weer tot ongeregeldheden in de wijk.

De tweedaagse NAVO-top in Londen begint. Er wordt onder meer gesproken over defensie-uitgaven. De afspraak is dat ieder NAVO-lid minstens 2 procent van het bruto binnenlands product aan defensie besteedt. Maar de meeste landen, inclusief Nederland, halen dat percentage niet.

En de Tweede Kamer stemt over een bindend vrouwenquotum van 30 procent voor Raden van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Als de SP besluit voor het quotum te stemmen, is er een meerderheid.

Wat heb je gemist?

In de strijd tegen de eikenprocessierups gaan meer gemeenten volgend jaar gebruikmaken van natuurlijke methoden. Zo wordt het bomenbestand in tientallen gemeenten omgevormd, zodat ze minder eiken krijgen. Ook wordt ingezet op het versterken van de vijanden van de rups. Het gaat dan om: vogels, insecten en vleermuizen.

Het wegzuigen van de rupsen zal minder vaak worden gedaan, blijkt uit een rondgang van de NOS langs gemeenten. Afgelopen zomer was de overlast door de rups drie keer zo groot als in de jaren ervoor. Duizenden mensen kwamen met de brandhaartjes in aanraking; zeker 100 mensen hadden ernstige oogklachten.

Ander nieuws uit de nacht:

Belangenbehartigers: positie van mensen met een beperking verslechterd: dat stelt een alliantie van vijf belangenbehartigers voor mensen met een fysieke, psychische of geestelijke beperking. Zo zijn ze vaker werkloos en ook hebben meer van hen te maken met armoede.

Advocaat slachtoffers Epstein wil getuigenis prins Andrew: vijf vrouwen die zeggen dat ze zijn misbruikt door Jeffrey Epstein willen dat de Britse prins Andrew in de VS komt getuigen. De advocaat van de vrouwen gaat hem daartoe dagvaarden, zei hij tegen de BBC.

Maker League of Legends betaalt 10 miljoen wegens discriminatie vrouwen: Riot Games, de maker van de populaire videogame, betaalt dat bedrag aan vrouwen die voor het bedrijf werken of hebben gewerkt. Het is een schikking in een discriminatiezaak die twee werknemers hadden aangespannen.

En dan nog dit:

De Loden Leeuw voor de irritantste tv-reclame gaat dit jaar naar Haribo. Dat is in consumentenprogramma Radar bekendgemaakt. Kijkers ergeren zich vooral aan de volwassenen met kinderstemmetjes in de snoepreclame.

Andere kandidaten waren bouwmarkt Hornbach en webshop Lampdirect. Marijke Helwegen werd verkozen tot vervelendste BN'er in de reclamespot van SecuStrip.

In de commercial van Haribo vinden kijkers volgens Radar volwassenen met kinderstemmetjes "heel irritant":