Maker League of Legends betaalt 10 miljoen wegens discriminatie vrouwen

De makers van de populaire videogame League of Legends gaan 10 miljoen dollar betalen aan vrouwen die voor het bedrijf werken of hebben gewerkt. Het is een schikking in een discriminatiezaak die twee werknemers hadden aangespannen.

Ze zeiden dat Riot Games vrouwen structureel minder betaalt. Ook kwamen vrouwen niet in aanmerking voor promoties en werden ze uitgesloten vanwege de machocultuur in het bedrijf. Verhalen over de ongelijke behandeling van vrouwen in de game-industrie zijn al jaren aan de orde van de dag.

1000 vrouwen

Zo'n duizend vrouwen die tussen 2014 en nu werken of gewerkt hebben voor het bedrijf maken aanspraak op compensatie. Een woordvoerder van Riot zegt dat het bedrijf blij is dat de rechtszaak geschikt is en dat het laat zien dat het bedrijf mee wil werken aan een inclusieve cultuur.

Riot Games is gevestigd in Los Angeles. Er werken 2500 mensen en het bedrijf had vorig jaar een omzet van 1,8 miljard dollar.