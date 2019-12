Ook Australische man na twee weken in de outback gered

In Australië is een tweede persoon gevonden van een groepje dat twee weken lang vastzat in de outback. De 40-jarige Phu Tran werd door een boer gevonden in een kurkdroog, afgelegen gebied ten zuiden van Alice Springs. Eerder deze week deed Tamra McBeath-Riley (52) al haar verhaal nadat ze bij een waterbron was gezien en gered.

Haar partner is nu nog de enige die wordt vermist.

Tamra McBeath-Riley vertelde in Australische media dat ze een stuk waren gaan rijden en dat ze op 19 november in een rivierbedding vast waren komen te zitten na het nemen van een verkeerde afslag.

Om zich overdag tegen de hitte te beschermen, groeven ze zich in onder de auto, 's nachts sliepen ze in het voertuig. Nadat hun water op was geraakt, trokken ze verder de woestijn in. Uiteindelijk splitste de groep zich, vertelde de vrouw: