NIOD digitaliseert oorlogsdagboeken: 'bijzondere persoonlijke waarnemingen'

Het NIOD heeft vermoedelijk de grootste verzameling, maar overal in het land worden dit soort documenten aangeboden. De zonen van verzetsstrijder Herman Derks uit Ohé en Laak brengen het dagboek van hun vader deze week naar het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Jarenlang lag het boekje in een bureaula.

De mannen taalden er niet naar, ook niet toen hun vader overleed. "Het was zo'n minuscuul handschrift, zelfs als we wilden konden we het niet lezen", vertelt zoon Jos. Tot zijn broer Sjek met pensioen ging en besloot het hele relaas te ontcijferen.

"Het verhaal was wel verrassend", zegt Jos. "Onze vader had weinig verteld, voor hem was het een gepasseerd station. Hij had gewoon zijn plicht gedaan. Maar het dagboek was heel openhartig. Ook voor mijn moeder."

De broers Sjek en Jos lezen stukjes voor uit het zeer persoonlijke dagboek van hun vader: