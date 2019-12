Bloomberg-journalisten geweerd bij Trump vanwege 'meten met twee maten'

Verslaggevers van het Amerikaanse persbureau Bloomberg News zijn niet meer welkom bij verkiezingsbijeenkomsten van president Trump. De Trump-campagne is het oneens met het besluit van Bloomberg News om Trump kritisch te blijven volgen, maar niet kritisch verslag te doen over de eigenaar van het persbureau, presidentskandidaat Michael Bloomberg.

In een intern memo stelde de directie van het persbureau onlangs dat Bloomberg News "al lang het beleid heeft om Michael, zijn familie of zijn stichting niet te onderzoeken". Ook andere Democratische kandidaten worden niet meer kritisch gevolgd door het persbureau.

"Vooringenomen"

De Trump-campagne heeft het persbureau gevraagd die beslissing terug te draaien en spreekt van vooringenomenheid. De journalisten van Bloomberg News hoeven niet meer te rekenen op accreditatie voor verkiezingsbijeenkomsten of andere campagne-evenementen.

"Per geval zullen we bekijken of we individuele verslaggevers van Bloomberg te woord willen staan, of hun vragen willen beantwoorden", zegt een woordvoerder. "Dat blijft het beleid, totdat Bloomberg News publiekelijk terugkomt van het besluit."

Bloomberg verwerpt kritiek

De hoofdredacteur van Bloomberg News zegt dat niet van plan te zijn. "De beschuldiging van vooringenomenheid ligt enorm ver van de waarheid", zegt hoofdredacteur Micklethwait tegen Amerikaanse media.

"We hebben Trump eerlijk en zonder vooringenomenheid gevolgd, sinds het moment dat hij presidentskandidaat werd. Dat blijven we doen, ook al worden ons restricties opgelegd door de Trump-campagne."