Tien nieuwe aanhoudingen vanwege mishandelingen in Gorinchem

De politie heeft afgelopen week tien nieuwe aanhoudingen verricht in het onderzoek naar mishandelingen in een park in Gorinchem van vorige maand. Eerder werden al vier hoofdverdachten gearresteerd, van wie er drie nog vastzitten. Twee van hen worden verdacht van poging tot doodslag.

De tien jongeren zijn tussen de 14 en 16 jaar oud en komen uit Gorinchem of uit de omgeving van de Zuid-Hollandse stad. Volgens de politie hebben de jongeren op diverse manieren deelgenomen aan de groep die verantwoordelijk wordt gehouden voor de mishandelingen. "Dat kan zijn het uitdelen van klappen, maar ook gillen, aanmoedigen, filmen of duwen", meldt de politie.

Justitie aan zet

De tien verdachten zijn door agenten gehoord en vrijgelaten. Het OM buigt zich verder over de vervolging van de tien.

De mishandelingen kwamen twee weken geleden aan het licht nadat op sociale media filmpjes waren verschenen van het geweld. Een groep jongeren sloeg en trapte meerdere slachtoffers. Ook sprongen ze op het hoofd van een jongen die op de grond lag.