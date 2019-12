Podcast De Dag: de veroordeling van Bouterse splijt én verenigt Suriname 

Sommige Surinamers zijn blij met de veroordeling van president Desi Bouterse voor de Decembermoorden, anderen staan nog pal achter de president. Ook in de vriendengroep van de Nederlands-Surinaamse documentairemaakster Ananta Khemradj zijn de meningen verdeeld. "Tot nu toe praatten we nauwelijks over Bouterse omdat het een heel moeilijk gesprek is, maar het vonnis dwingt ons om het over hem te hebben."

Khemradj sprak voor haar documentaire Je kan toch lezen met jongeren én ouderen over de Decembermoorden. De kloof binnen haar vriendengroep ziet ze ook terugkomen in de Surinaamse samenleving. "Bij sommige mensen zit nog heel veel pijn", vertelt ze in De Dag. "Pas dan besef je hoeveel de Decembermoorden hebben gedaan in Suriname en pas dan begrijp je de kloof in Suriname beter."