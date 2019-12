Frankrijk eert in Mali gesneuvelde Franse militairen

In Parijs hebben honderden mensen de laatste eer bewezen aan de 13 Franse militairen die vorige week in Mali tijdens een missie om het leven kwamen. Tijdens die militaire operatie botsten twee militaire helikopters in het donker op elkaar.

Auto's met daarin de met een Franse vlag bedekte doodskisten reden onder begeleiding van politiemotoren door het centrum van de Franse hoofdstad. Langs de route stonden militairen die een laatste groet brachten.

De rouwstoet eindigde bij het Hotel des Invalides, waar president Macron de begrafenisceremonie zal bijwonen.

Frankrijk heeft in Mali 4500 militairen gestationeerd. Die worden ingezet om onder meer het leger van Mali te steunen in de strijd tegen jihadisten die sinds 2012 aanslagen plegen en het land proberen te destabiliseren.