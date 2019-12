'En de Loden Leeuw voor de irritantste reclame gaat naar...'

De Loden Leeuw wordt sinds 2002 uitgereikt en is volgens programmamaker en Radar-presentatrice Antoinette Hertsenberg een uitlaatklep voor "al die irritante reclames die we het hele jaar over ons heen krijgen".

"Op het moment dat een reclame misleidend is of de informatie niet klopt, dan is het een journalistiek onderwerp in ons programma", zegt Hertsenberg. "Maar wij kunnen geen onderwerp maken over irritatie, want dat is subjectief. Dit is een manier voor ons publiek om één keer per jaar te zeggen: dit kan écht niet."

Eerdere winnaars waren onder andere Jan Smit die te zien was in commercials van brillenwinkel Pearle en 'Aart de luiaard' van vergelijkingssite HoyHoy.nl.

Kinderstemmetjes

Elementen die voor irritatie bij de kijker zorgen zijn volgens de presentatrice schreeuwen, geweld, knulligheid en knullige muziekjes. Maar ook ongeloofwaardigheid, slecht acteerwerk en slechte nasynchronisatie scoren hoog.

Hertsenberg: "Mensen denken dan al snel: jongens, we zijn toch niet achterlijk. En het ding met reclames is dat je er niet voor kiest, je krijgt ze gewoon voorgeschoteld."

In de commercial van Haribo vinden kijkers volgens Radar "volwassenen met kinderstemmentjes heel irritant":