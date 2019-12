Autobrand slaat over naar huis in Oss, gezin net op tijd weg

Een autobrand in Oss is afgelopen nacht overgeslagen naar een huis. Een gezin met twee kleine kinderen kon de woning net op tijd ontvluchten. Ze werden gewaarschuwd door hun overburen. De politie gaat uit van brandstichting.

De autobrand ontstond rond 00.45 uur in de Staringstaat. Via de carport sloeg het vuur over naar de keuken en de bovenverdieping. Het huis raakte zwaar beschadigd, meldt Omroep Brabant.

Een buurvrouw werd wakker van het geblaf van haar hond en zag hoe het vuur oversloeg naar het huis. Ze probeerde de bewoners nog te bellen, maar kreeg geen contact. "Ik dacht alleen maar: Ooh die kleine kindjes. Als die mensen maar uit huis zijn. Je schrikt echt." Achteraf hoorde ze dat de bewoners al bij andere buren zaten.

Getuige

De recherche doet onderzoek in en om het huis. "Er heeft zich een getuige van de brand bij de politie gemeld. En mogelijk zijn er beelden van de brand", laat een politiewoordvoerder weten.

Het is de zoveelste autobrand in de gemeente Oss. Zo gingen de afgelopen twee weken nog zeker zes auto's in vlammen op. In de Staringstraat was het eerder dit jaar ook al raak.