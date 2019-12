Australische vrouw na bijna twee weken uit outback gered

In het binnenland van Australië heerst een woestijnklimaat: overdag is het extreem warm en 's nachts kan de temperatuur tot onder het vriespunt dalen.

Het gezelschap van McBeath-Riley reed zich met de auto klem op 19 november. Eerst kon het gezelschap uit de voeten met een eigen voorraad van een aantal liter drinkwater. Ze beschermden zich tegen de warmte door zich in te graven onder de auto. 's Nachts sliepen ze in de auto.

Toen het water op was zijn ze verder de woestijn ingetrokken. Daar vonden ze een bron. McBeath-Riley bleef daar met de hond die bij hen was. De anderen gingen hulp zoeken, door naar een snelweg te lopen zo'n 20 kilometer verderop.

McBeath-Riley werd gevonden omdat een veedrijver de bandensporen had ontdekt in een gebied waar nog niet was gezocht.