Klimaattop met Spaans enthousiasme neergezet: 'Iedereen wilde meedoen'

Buiten de congreshallen maken milieugroepen zich gereed. Vrijdag wacht Madrid een scholierenprotest met zeker 100.000 deelnemers. Ook de Zweedse milieuactivist Greta Thunberg komt daarvoor naar Spanje. "We hebben voor elkaar gekregen dat ecologie, milieu en klimaat weer op de sociale agenda staan. Dat kan ook niet anders. De klimaatcrisis raakt alle hoeken van de samenleving", zegt Laura Laguna, een van de organisatoren van het protest.

Ze is niet al te optimistisch over de uitkomsten van de milieutop en de pogingen van grote instituties het jongerenprotest in te lijven. "Politieke partijen, bedrijven en organisaties willen nu iets van ons. En dat is meteen ook gevaarlijk, omdat ze via ons iets willen winnen. Ik nodig die partijen en bedrijven uit om stappen te zetten, als ze zo geïnteresseerd in ons zijn. Wat we niet willen, is dat ze via ons hun straatjes schoonvegen."

Het is nu de grote vraag of Thunberg op tijd is voor de demonstratie in Madrid. De Zweedse tiener vaart momenteel de Atlantische Oceaan over en heeft twee derde van de reis erop zitten. Na haar aankomst in Lissabon zal ze per trein doorreizen.