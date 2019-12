Aanhoudingen voor moord op mormonenfamilie in Mexico

Waarom de groep is vermoord, is nog niet duidelijk. Lokale media en president Trump meldden na het bloedbad dat de familie mogelijk niet het doelwit was en dat de groep per abuis is vermoord door een drugskartel.

De antimisdaadactivist Julián LeBarón, die familie is van een aantal slachtoffers, pleit ervoor om samen te werken voor een oplossing voor het drugsgeweld in Mexico. "Als we niet in staat zijn om het leven in ons land te beschermen, zullen we nooit een beschaafd land worden, laat staan een vrij land."

LeBarón richtte in 2009 de antimisdaadorganisatie SOS Chihuahua op. Zijn broer Benjamin werd in datzelfde jaar vermoord. Of zijn werk voor de organisatie iets te maken heeft met de moorden op de mormonen, is niet bekend.