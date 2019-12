Vijf doden door noodweer en helikoptercrash in Zuid-Frankrijk

Drie reddingswerkers zijn vannacht om het leven gekomen bij een helikoptercrash in de buurt van Marseille. Eerder op de dag eisten overstromingen in Zuid-Frankrijk twee levens.

Het is nog onduidelijk of het noodweer de crash heeft veroorzaakt. Het team van reddingswerkers was op weg naar het departement Var, tussen Marseille en Nice, vanwege de overstromingen daar. In het gebied was zondagochtend code rood afgegeven vanwege hevige regenval.

Meegesleurd

In Fréjus is het lichaam gevonden van een vermiste man. Hij was de eigenaar van een paardenpension. De man wilde controleren of zijn dieren in orde waren en werd meegesleurd door een overstroming.

Een man in een auto kwam ook terecht in kolkend water. Hij raakte daarbij een boom en werd later dood teruggevonden in zijn voertuig. Dit gebeurde in Saint-Paul-en-Forêt.

Een week geleden vielen al zes doden door noodweer in Zuid-Frankrijk. Het treinverkeer raakte ontregeld en duizenden huishoudens kwamen zonder stroom te zitten. Ook in delen van Griekenland en Italië was sprake van stormachtig weer met heel veel regen.