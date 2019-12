Trump woensdag niet vertegenwoordigd bij hoorzitting afzettingsonderzoek

De advocaten van president Trump zullen woensdag niet aanwezig zijn bij de hoorzitting in het afzettingsonderzoek tegen hem. Dat heeft het Witte Huis laten weten. De advocaten wijzen de uitnodiging af, omdat ze vinden dat de hoorzitting niet eerlijk zal verlopen. Trump vliegt woensdag naar Londen, om bij een NAVO-top te zijn.

In een brief schrijft een adviseur van Trump aan de juridische commissie van het Huis van Afgevaardigden dat "niet verwacht kan worden dat we deelnemen aan een hoorzitting terwijl de getuigen nog niet bekend zijn". Adviseur Cipollone betwijfelt of de commissie, die door de Democraten wordt geleid, Trump een eerlijk proces zal geven met aanvullende hoorzittingen.

De Witte Huis-adviseur sluit in zijn brief niet uit dat Trumps juridische vertegenwoordiging op een later moment wel deelneemt aan het onderzoek.

Oekraïne

Het afzettingsonderzoek gaat over een telefoongesprek tussen president Trump en de Oekraïense president Zelensky. Centraal staat de vraag of Trump Zelensky onder druk heeft gezet om een onderzoek te beginnen naar zijn politieke tegenstander Joe Biden. Zo zou hij de militaire hulp aan Oekraïne hebben bevroren om de druk op te voeren. Daarmee heeft hij volgens de Democraten zijn macht misbruikt.

President Trump ontkent dat hij druk heeft uitgeoefend op Oekraïne. Hij en Republikeinse medestanders spreken van een ongrondwettelijk politiek proces.

De hoorzitting van woensdag is de eerste gerechtelijke hoorzitting. Daarbij worden experts gehoord die gespecialiseerd zijn in de Amerikaanse grondwet. Zij moeten zich buigen over de vraag of Trump in strijd met de grondwet heeft gehandeld. Mede op basis van hun verklaringen wordt bepaald of een afzettingsprocedure tegen Trump wordt begonnen. Wie de experts zijn, is nog niet bekend.