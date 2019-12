Betogers de straat op in Polen om steun te betuigen aan rechters

In heel Polen zijn duizenden mensen de straat op gegaan om hun steun te betuigen aan rechters in het land die zeggen onder toenemende druk te staan van de politiek.

De grootste betoging was in hoofdstad Warschau, voor het gebouw van het ministerie van Justitie. Volgens Poolse media waren er kleinere demonstraties in meer dan honderd steden, waaronder Gdansk en Krakau.

Onder de betogers was ook rechter Pawel Juszczyszyn, wiens zaak een aanleiding was voor de protesten van vandaag. De rechter werd deze week geschorst omdat hij de hervormingen die de regering heeft doorgevoerd ter discussie stelde.

Polen en de EU

Sinds het aantreden van de conservatieve regering van de partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) in 2015, ligt het land geregeld in de clinch met de Europese Unie. Het Europees Hof van Justitie gaf Polen onlangs een waarschuwing, omdat er twijfels zijn over de onpartijdigheid van de nieuwe tuchtkamer van het Hooggerechtshof. In de praktijk moeten vooral rechters die kritisch zijn op de regering zich verantwoorden.

Rechter Juszczyszyn sprak de menigte vandaag toe: "Wij rechters moeten niet bang zijn. We kunnen niet bezwijken onder de druk, omdat er zonder vrije rechtbanken geen vrije burgers zijn en geen gezagsgetrouw Polen."