Rebellen beschieten passagiersvliegtuig in Kameroen, geen gewonden

In Kameroen is een passagiersvliegtuig beschoten door rebellen. Het toestel van luchtvaartmaatschappij Cameroon Airlines kon veilig landen en niemand raakte gewond.

Het vliegtuig was vertrokken uit Douala, de grootste stad van Kameroen. Vlak voor de landing in Bamenda, in het noordwesten van het land, werd het toestel onder vuur genomen. De kogels werden gehoord en gezien door passagiers in het vliegtuig, melden media in Kameroen.

De leider van de separatistengroep Ambazonian Council zegt dat het beschoten passagierstoestel militairen en wapens vervoerde.