Voormalig chef-dirigent Concertgebouworkest Mariss Jansons (76) overleden

Jansons werd in 1943 geboren in de Letse hoofdstad Riga, als zoon van musici. Toen hij dertien was, verhuisde hij met zijn ouders naar Leningrad (het huidige Sint Petersburg), waar zijn vader dirigent werd.

Jansons begon als violist, maar trad al snel in de voetsporen van zijn vader. Een van zijn leermeesters, Herbert von Karajan, wilde hem naar West-Berlijn halen, maar dat stonden de Sovjet-autoriteiten niet toe.

Hij mocht in 1979 wel naar Oslo, waar hij vervolgens 21 jaar chef-dirigent was van het Oslo Filharmonisch Orkest, dat zich onder zijn leiding ontwikkelde tot een orkest van internationale faam.

Overvolle agenda

In 1985 trad hij voor het eerst op in Nederland, als dirigent van het Philharmonisch Orkest van Leningrad. Na juichende kritieken contracteerde het Rotterdams Philharmonisch Orkest hem voor concerten en in 1998 debuteerde hij bij het Concertgebouworkest.

Hij dirigeerde na het einde van de Sovjet-Unie alle grote orkesten, en werkte met een overvol schema, waarvoor hij in een razend tempo over de wereld reisde. In 1996 bleek dat dat een prijs had: tijdens een concert in Oslo kreeg hij een hartstilstand, die hij ternauwernood overleefde.

In 2004 volgde hij in Amsterdam de Italiaan Riccardo Chailly op en werd de zesde chef-dirigent in de geschiedenis van het Concertgebouworkest. Hij was toen ook al chef-dirigent bij het orkest van de Beierse omroep, wat hij tot zijn dood bleef. Ook trad hij vaak op met de Wiener Philharmoniker. Hij dirigeerde daar onder meer het nieuwjaarsconcert van 2006, 2012 en 2016.