Chinese TikTok razendpopulair, maar ook vragen over privacy en censuur

The Washington Post sprak al eerder met oud-medewerkers van TikTok in de VS. Die zeggen dat moderatoren in Peking het laatste woord hebben om te bepalen of video's waar een melding over komt, worden toegelaten.

Tegen de krant zegt de manager van TikTok in de VS dat men in eerste instantie overal hetzelfde beleid hanteerde, maar dat dit is veranderd en dat de afdeling in de VS geen politieke censuur pleegt en niet handelt op instructies van het moederbedrijf.

Ingewikkelde relatie

De relatie tussen bedrijven zoals TikTok en de Chinese overheid is ingewikkeld, zegt Jian Lin van de Rijksuniversiteit Groningen. "In China moeten socialemediabedrijven zich voegen naar de regels van de staat. Maar het zijn private bedrijven en geld verdienen is hun eerste prioriteit, wat leidt tot een hoop onderhandelingen."

"Ik weet niet of ze verzoeken van de Chinese overheid zullen afwijzen als deze komen", zegt de onderzoeker. "Ik denk dat ze geen censuur willen plegen, maar de druk kan hoog zijn."