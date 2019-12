Doden bij vliegtuigongeluk in Verenigde Staten

Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat South Dakota zijn negen mensen omgekomen. Onder de doden zijn twee kinderen en de piloot.

Volgens lokale media was het toestel met twaalf inzittenden opgestegen van het vliegveld in de plaats Chamberlain en was het op weg naar de staat Idaho. Vlak na het opstijgen stortte het vliegtuig neer in landelijk gebied. Drie mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het slechte weer is mogelijk de oorzaak van het ongeluk; South Dakota heeft te kampen met sneeuwstormen.