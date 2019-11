Invloedrijke zakenman Malta aangeklaagd voor moord op journaliste

De openbaar aanklager van Malta heeft een van de invloedrijkste zakenmensen van het land officieel aangeklaagd voor betrokkenheid bij de moord op de onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia in 2017. Het gaat om Yorgen Fenech, de oud-topman van een energiebedrijf en voormalige eigenaar van onder meer een hotel. Justitie beschuldigt hem ook van lidmaatschap van een criminele organisatie.

Fenech werd vorige week woensdag 's nachts opgepakt, toen hij probeerde uit te varen op zijn luxe jacht. Volgens politiebronnen is Fenech het brein geweest achter de moord op de journaliste, maar hij zegt onschuldig te zijn.

De onderzoeksjournaliste hield een veelgelezen blog bij, over corruptie in het kleine EU-land. Onlangs werd duidelijk dat de zakenman eigenaar is van het in Dubai gevestigde 17 Black, dat om onduidelijke redenen miljoenen zou hebben overgemaakt naar bedrijven in Panama die in handen waren van prominente Maltese politici.

Galizia schreef op haar blog ook over 17 Black, en meldde toen al dat het bedrijf schimmige banden had met politici op Malta. Ze wist toen nog niet wie de eigenaar ervan was.

Premier Muscat wankelt

Het is vooralsnog onduidelijk of en hoe lang de Maltese premier Muscat nog kan aanblijven. Hij ligt al dagen onder vuur. Mensen uit zijn omgeving zijn al opgestapt, onder wie zijn stafchef en de minister van Toerisme. De minister van Economische Zaken heeft zijn taken tijdelijk neergelegd.

Ook zijn er grote zorgen over de nauwe banden tussen Malta en Libië en faalt het financiële toezicht op witwassen en financiering van terrorisme. Vermogende buitenlanders kunnen eenvoudig een Maltees EU-paspoort kopen. CDA-Kamerlid Omtzigt, die voor de Raad van Europa de gang van zaken in Malta onderzocht, noemde het land deze week "een gevaar voor de Europese Unie".

Volgens bronnen van persbureau Reuters maakt de premier vanavond of zondag zijn vertrek bekend.

Activisten van het eerste uur demonstreren al een ruim jaar door elke dag een herdenkingsmonument voor de vermoorde journaliste te maken, tegenover de rechtbank in Valletta. Ann DeMarco van de organisatie Occupy Justice neemt elke dag wat kaarsen en bloemen voor haar mee, zodat ze niet vergeten wordt: