Zoektocht naar vermiste vissers Urk morgen verder

De zoekactie naar de vermiste vissers uit Urk is voor vandaag gestopt. Duikers hebben de garnalenkotter verkend en aan de buitenkant onderzocht. Ook hebben ze maatregelen genomen om de kotter morgen voor het eerst te betreden.

De garnalenkotter UK-165 'Lummetje' uit Urk zonk donderdagochtend, op zo'n zeven kilometer van de kust van Texel. Het schip ligt recht op de zeebodem, op zo'n twaalf tot veertien meter diepte.

De afgelopen dagen kon niet gezocht worden vanwege de wind, de hoge golven en de sterke stroming. Vanuit Den Helder vertrok vanochtend een mijnenjager met tien specialistische duikers naar de plek waar de kotter is gelokaliseerd. Ook twee schepen van de Kustwacht gingen voor ondersteuning mee.

Mogelijk overboord geslagen

De twee vermisten komen uit Urk en zijn 41 en 27 jaar oud. Het gaat om de eigenaar van de garnalenkotter en een werknemer. Het is niet zeker dat de opvarenden nog in de kotter zijn. Mogelijk zijn ze overboord geslagen voordat het schip zonk.

In Urk maakt de gebeurtenis diepe indruk. "Het is een heel hechte samenleving en dat maakt de impact erg groot", zei waarnemend burgemeester Ineke Bakker eerder. "Iedereen is er op enige wijze bij betrokken."

De Kustwacht zei eerder dat het slechte wee de zoektocht er niet makkelijker op maakt: