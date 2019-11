Verbod op pulsvisserij leidt tot meer plastic in zee

Het Europese verbod op pulsvisserij leidt niet alleen tot een inkomstenderving bij vissers. Ook de hoeveelheid plastic die in zee belandt neemt door het verbod toe. Dat komt omdat vissers nu noodgedwongen weer sleepnetten moeten gebruiken.

Om te voorkomen dat de 'ouderwetse' netten snel slijten, gebruiken vissers blauwe of oranje kunststofvezels. Maar naar schatting de helft van dat plastic 'vispluis' komt vroeg of laat als afval in zee terecht. Het meeste blijft achter, soms belandt het op het strand terecht, zegt Erik van Uffelen van cultuurorganisatie Centree in Zierikzee.

Noodkreet van de zee

Van Uffelen coördineerde vandaag een landelijke opruimactie van vispluis. Ruim dertig vrijwilligers verzamelden vispluis op een aantal stranden. Met het opgeruimde spul wil Centree een kunstwerk maken in de vorm van een hand, die de noodkreet van de zee moet symboliseren.

Als het aan hem ligt, maakt het kunstwerk consumenten bewust van de gevaren voor de natuur van vispluis. "Want we ruimen het hier nu wel op, maar daarmee stoppen we vervuiling niet", zegt hij bij Omroep Zeeland.

Op dit moment wordt naar schatting 125.000 kilo vispluis verkocht in Nederland en België. De verkoop neemt toe, nu steeds meer vissers teruggaan naar het gebruik van sleepnetten. "We zien in de cijfers nu al dat er een stijging is te zien in de verkoop", aldus Van Uffelen.

Duurzaam alternatief

Hij wijst erop dat er duurzame alternatieven zijn voor het gebruik van vispluis. "Maar die zijn duurder. Dus als consumenten bereid zijn meer te betalen voor de vis, is dat al een deel van de oplossing."