Curaçao zet tientallen Venezolanen uit, advocaten boos

Curaçao heeft tientallen Venezolanen uitgezet. Volgens vreemdelingenadvocaten zijn drie touringcars met ongedocumenteerde vreemdelingen vandaag naar het vliegveld gebracht om op het vliegtuig naar Venezuela gezet te worden. Het gaat volgens bronnen om ruim honderd Venezolanen.

Een advocatencollectief probeerde de uitzetting van de mensen nog tegen te gaan door het instellen van een spoedappel bij de lokale rechtbank. Die zaak is uiteindelijk niet behandeld, volgens mensenrechtenadvocaten omdat de rechter op korte termijn geen uitspraak kon doen. De advocaten spreken van collectieve uitzetting, de autoriteiten weerspreken dat.

"Er zitten een hoop mensen bij die zeiden dat ze bescherming behoeven. Dat onderzoek heeft echter nooit plaatsgevonden", zegt advocaat Maya Elzinga-Soumah. "De mensen hebben direct een verwijderingsbeschikking gekregen."

Minderjarigen

Het gaat om een groep mensen die de afgelopen twee weken is verschenen op de radar. Het zijn vooral ongedocumenteerden, die zijn opgepakt en in vreemdelingenbewaring zijn gesteld. Elzinga-Soumah zegt dat er ook minderjarigen bij zijn.

"We konden cruciale informatie niet verkrijgen, omdat we structureel de barakken niet in konden", aldus de advocate. "Dat had te maken met te weinig personeel, elke keer was er wel iets anders aan de hand. Daardoor hadden we geen idee wie er vastzat." Het advocatencollectief wil de zaak opnieuw aanhangig maken bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Eerder vroegen ze daar ook al om.

Volgens minister Girigorie van Justitie is de gebruikelijke weg volgens alle wettelijke regelingen doorlopen. "Deze procedure heeft in het verleden de rechterlijke toets doorstaan. Van collectieve uitzetting is er geen sprake. Elke ongedocumenteerde is gehoord. Ook dit is in het verleden reeds door het gerecht getoetst."