Duizenden schapen verdronken bij Roemenië, slechts 254 gered

De reddingsoperatie werd bemoeilijkt door de onstabiele ligging van het schip. Ook konden de schapen maar op één punt naar buiten worden getild. Reddingswerkers boorden later gaten in het schip om te proberen de actie te versnellen.

De karkassen van de dode dieren worden van het schip gehaald. Het is nog onbekend wanneer het wordt geborgen.

Het vrachtschip vertrok vorige week uit de haven van Midia, in de buurt van de zuidoostelijke stad Constanta aan de Zwarte Zee, en had als bestemming de havenstad Jeddah in Saudi-Arabië. Hulpdiensten hebben de 22 Syrische bemanningsleden redden. Het is onduidelijk waardoor het schip kapseisde.

Te zwaar beladen

Dierenrechtenorganisaties vermoeden dat het te zwaar beladen was. Ook wordt gespeculeerd dat de dieren niet goed over het schip verdeeld waren. Volgens de Roemeense autoriteiten klopt dat niet, en waren de dieren verdeeld volgens de regels. Ook zouden ze genoeg ruimte en eten hebben gehad.

Roemenië is een van de grootste schapenexporteurs van de Europese Unie: twee miljoen dieren gingen de afgelopen twee jaar naar landen in het Midden-Oosten als Jordanië, Libanon en Libië.