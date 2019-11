Invictus Games-ploeg gepresenteerd: 'Je laat zien wat je nog wel kunt'

"Je ziet niks aan me, dat is nou net het probleem, de beschadiging zit van binnen." Ton de Haan uit Breda is 48 en heeft na zijn tweede missie in het voormalig Joegoslavië een posttraumatische stressstoornis opgelopen. "Je kunt niet goed functioneren, hebt slapeloze nachten en simpele dingen als het huishouden doen, lukt niet." Het sporten is voor Ton een uitlaatklep en hij ontmoet lotgenoten met dezelfde problematiek.

Ruim dertig Nederlanders die bij defensie werken of hebben gewerkt doen mee aan de Invictus Games die in mei volgend jaar worden gehouden in het Zuiderpark in Den Haag. Een international toernooi met defensiecollega's die bijna allemaal op missie zijn geweest of tijdens hun dienst een ongeluk hebben gehad.

Bij de ploegpresentatie vandaag naast de kazerne in Doorn is het persoonlijk leed soms ook heel goed zichtbaar. Enkele deelnemers lopen met krukken, missen benen of maken gebruik van een hulphond. De term PTSS valt ook vaak.