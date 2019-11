RIVM geeft stookalert af voor Noordoost-Nederland

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM heeft een stookalert afgekondigd voor de provincies Drenthe, Friesland, Noord-Holland, Overijssel, Flevoland en Gelderland.

"Volgens de verwachtingen van het KNMI zijn de weersomstandigheden ongunstig waardoor de rook blijft hangen. Door niet te stoken, voorkomt u gezondheidsklachten en (geur)hinder bij uzelf en in uw omgeving", schrijft het RIVM op zijn website.

Het is de tweede keer dat in Nederland een stookalert wordt afgekondigd. 1 november was de eerste keer, meldt RTV Drenthe. De rook die vrijkomt bij houtverbranding is ongezond omdat er fijnstof, koolwaterstoffen, benzeen en koolmonoxide in kunnen zitten. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen kunnen klachten krijgen.

Rook blijft lang hangen

Onder normale weersomstandigheden verwaait de rook snel, maar bij weinig wind - zoals vandaag - blijft de rook lang hangen. Vandaar het stookalert, dat voorlopig voor 24 uur geldt.

Begin dit jaar bleek dat de helft van de Nederlanders wel eens last heeft van de rook van houtkachels, open haarden en vuurkorven. Het kabinet vond het te ver gaan om een verbod op houtstook af te kondigen. In plaats daarvan werd het RIVM en het KNMI gevraagd om een stookalert te ontwikkelen.