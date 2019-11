Vrije Universiteit krijgt hoogleraar Nederlandse letterkunde

De Vrije Universiteit Amsterdam maakt meer ruimte voor het vak Nederlands. Universitair hoofddocent Jacqueline Bel is aangesteld als hoogleraar om de leerstoel voor moderne Nederlandse letterkunde te bekleden.

Eerder dit jaar stopte de universiteit met de bacheloropleiding Nederlands, die met vijf eerstejaarsstudenten en zes tweedejaarsstudenten een kwijnend bestaan leidde. Tegelijk met de leerstoel begint een nieuwe minor van een half jaar, die alle VU-studenten kunnen volgen. Daarin is aandacht voor diversiteit, literatuur en creatief schrijven.

Hoogleraar Bel is blij met de extra aandacht voor taal. "Een universiteit waar geen Nederlands wordt gedoceerd is in mijn ogen geen universiteit", zei ze in De Taalstaat op NPO Radio 1.

Het project heeft de naam van Multatuli gekregen. In de colleges is veel ruimte voor de schrijver, belooft Bel. "In zijn voetspoor is ook veel literatuur geschreven. Hij kan gezien worden als de godfather van de huidige Nederlandse literatuur."