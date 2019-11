Burgemeester Alphen aan den Rijn kan bijverdiensten behouden

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft vanochtend besloten dat burgemeester Liesbeth Spies (CDA) geen bijverdiensten hoeft af te dragen aan de gemeente.

In de stad geldt sinds 2014 de gedragscode dat bestuurders alle bijverdiensten - voor de volle 100 procent - in de gemeentekas moeten storten. Spies zegt daarvan niet op de hoogte te zijn geweest.

Zij zegt zich aan de Gemeentewet te houden. Daarin staat dat een bestuurder aan neveninkomsten ter waarde van maximaal 14 procent van het burgemeesterssalaris zelf mag houden. Over de rest moet de helft worden afgedragen aan de gemeente, met een maximum van 35 procent van het jaarsalaris.

Tijdens een ongebruikelijke zaterdagochtendvergadering steunde een meerderheid van de gemeenteraad de burgemeester, meldt Omroep West. Spies zelf was geëmotioneerd. "Wie mij kent, weet dat dit mij heel diep heeft geraakt."

Reclassering Nederland

De commotie rond de bijverdiensten van de voormalige minister van Binnenlandse Zaken ontstond vorige week. Toen bleek dat Spies boven op haar jaarsalaris van ruim 140.000 euro ook een bedrag 31.000 euro per jaar ontvangt voor nevenfuncties. En dat nu al ruim drie jaar - in totaal een bedrag van meer dan 100.000 euro. Spies is onder meer voorzitter van de Raad van Toezicht van Reclassering Nederland, vicevoorzitter van het European Institute for Public Administration (Eipa) en bestuurslid van het Nationaal Groenfonds.

Het was een journalist van het AD die Spies op het bestaan van de gemeentelijke gedragscode uit 2014 wees. "Het was mij in alle eerlijkheid niet bekend dat de gedragscode op dit punt afwijkt van de Gemeentewet. Het spijt mij dat mij dit is ontgaan. Dit had niet zo gemoeten", reageerde Spies in een e-mail die vorige week uitlekte.

Ik hecht zeer aan integriteit

De burgemeester wees er ook op dat landelijke wetgeving boven plaatselijke gedragscodes gaat. "Ik hecht zeer aan de integriteit van het openbaar bestuur en die van mijzelf in het bijzonder", voegde ze daar vanochtend in de raadsvergadering aan toe. "De afgelopen jaren heb ik naar beste eer en geweten gehandeld en heeft er jaarlijks conform de wettelijke bepaling een verrekening en afdracht van neveninkomsten plaatsgevonden." Van de 31.000 euro droeg Spies jaarlijks enkele duizenden euro's af aan de gemeente.

"De gedragscode moet teruggedraaid worden en wij kunnen de burgemeester niet verplichten om geld terug te betalen", zei ChristenUnie-raadslid Caroline Blom vanochtend. Een meerderheid van de raad sloot zich daarbij aan.