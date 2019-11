Hoe Brahim en Bilal iedereen willen inspireren met positieve vlogs

Het vloggen leidt ertoe dat de twee zelf BN'ers zijn geworden. "We zitten nu in een fase dat we op de foto gaan met mensen en dat we handtekeningen uitdelen. Dus langzamerhand worden we meer herkend, vooral in de grote steden."

En dat wordt na vanavond misschien nog wel meer, als de twee hun nominatie verzilveren. Brahim is blij dat ze daarvoor in aanmerking komen. "Mijn ouders zijn van Marokkaanse afkomst en ze zijn analfabeet, daardoor had ik ook een achterstand. Deze erkenning betekent dat hard werken loont en dat dit een land is van mogelijkheden. Dat zie ik als zeer positief."

Hieronder alle genomineerden in de categorie influencer van de Diwan Awards: