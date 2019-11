Opa en kleinzoon (4) omgekomen bij ongeluk Lelystad

Bij een ongeluk in Lelystad zijn gisteravond een 67-jarige man en zijn 4-jarige kleinzoon om het leven gekomen.

Ze zaten met de 63-jarige vrouw van de man in een kleine auto, die op een kruising in botsing kwam met een SUV. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De vrouw is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De 26-jarige bestuurder van de SUV is aangehouden. Bij hem in de auto zaten twee mannen van 22 en 27 jaar. De drie zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Alle betrokkenen komen uit Lelystad.

De verdachte was niet onder invloed van alcohol of drugs. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.