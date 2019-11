Marineduikers naar gezonken kotter Urk voor zoektocht naar bemanning

Duikers van de marine proberen vandaag de gezonken garnalenkotter uit Urk te onderzoeken. De afgelopen dagen was het vanwege slecht weer en hoge golven niet mogelijk om de Noordzee in te gaan.

De UK-165 'Lummetje' zonk donderdagochtend op zo'n zeven kilometer de kust van Texel en de twee opvarenden zijn nog niet gevonden. Vanuit Den Helder is nu een mijnenjager met tien specialistische duikers vertrokken naar de plek waar de kotter is gelokaliseerd. Het schip ligt recht op de zeebodem, op zo'n twintig meter diepte.

Aan het begin van de middag wordt de kotter geïnspecteerd met een onderwaterrobot die is uitgerust met een camera. De verwachting is dat duikers daarna het water in kunnen. Dat gebeurt in tweetallen, met een luchttoevoer vanaf de oppervlakte.

Veilige toegang

De duik van vandaag is er in eerste instantie op gericht om veilig het gezonken schip in te komen, zei een woordvoerder van de marine in het NOS Radio 1 Journaal. "Kabels, lijnen en netten kunnen de toegang versperren. Ik denk dat de duikers een groot deel van de dag bezig zijn om veilig binnen te komen."

Het is niet zeker dat de opvarenden nog in het schip zijn. Mogelijk zijn de mannen van 41 en 27 overboord geslagen.

De mijnenjager blijft in ieder geval dit weekend op de plaats van het gezonken wrak liggen. Ook in het donker kan worden gezocht. De verwachting is dat vandaag of morgen duidelijk wordt of de bemanning nog in het schip is.

Afgelopen dagen werd naar hen uitgekeken door onder meer de kustwacht en de KNRM. Ook collega-vissers zochten mee.

Dit zijn beelden van de zoektocht naar de UK-165: