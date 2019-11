Wekdienst 30/11: zoekactie naar Urker vissers hervat en partijcongres FvD

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Een schip met gespecialiseerde duikers vertrekt vanochtend vanuit de haven in Den Helder om te zoeken naar de sinds donderdag vermiste vissers uit Urk.

Forum voor Democratie houdt een partijcongres in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland Pete Hoekstra is uitgenodigd als spreker.

Defensie presenteert in Doorn het Nederlandse team voor de Invictus Games, die in mei in Den Haag worden gehouden.

En ruim twee eeuwen na de geboorte van Jezus komt een deel van de kribbe terug naar Bethlehem. Het houten stukje lag in een basiliek in Rome.

Wat heb je gemist?

De dader van de aanslag in het centrum van Londen is eerder veroordeeld voor een terroristisch misdrijf. De 28-jarige man werd in 2012 veroordeeld en kwam in december vorig jaar voorwaardelijk vrij.