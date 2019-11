'Knuffels, geen kogels', maar in Mexico gaat het bloedvergieten door

Maar in de praktijk is de Nationale Garde vooral druk met het tegenhouden van migranten, weet Tony Payan, Mexicodeskundige van de denktank Baker Institute. "Ongeveer de helft van de gardisten is momenteel geïnstalleerd aan de Mexicaanse zuidgrens", vertelt hij. Daar arresteren ze migranten die op weg zijn naar de VS.

"En met succes", zegt Payan. "Sinds mei dit jaar zijn de migratiecijfers enorm gedaald. In oktober werden 35.000 mensen opgepakt tegenover ruim 130.000 op het piekmoment in mei." Die daling kan overigens ook zijn veroorzaakt doordat zomers minder migranten de tocht wagen. Of de dalende trend doorzet, moet aankomend jaar blijken.

De andere 25.000 gardisten zijn verspreid over de rest van het land. Daar zouden ze wel drugscriminaliteit aanpakken. "Maar uit de afgeblazen arrestatie van El Chapo's zoon blijkt wel dat ze zich gedeisd moeten houden om confrontaties te voorkomen", zegt Payan.