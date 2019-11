Dader aanslag Londen eerder veroordeeld voor terrorisme

De dader van de aanslag in het centrum van Londen is eerder veroordeeld voor een terroristisch misdrijf. De Londense politie heeft dat bekendgemaakt. De man werd in 2012 veroordeeld en kwam in december vorig jaar voorwaardelijk vrij.

De man, die na zijn daad gistermiddag werd doodgeschoten door de politie, was 28 jaar. Hij woonde in de regio Staffordshire, tussen Manchester en Birmingham. De politie doet daar vannacht een huiszoeking.

De man stak gistermiddag met een mes vijf mensen neer, van wie twee slachtoffers het niet overleefden. Het gaat om een man en een vrouw. De andere drie slachtoffers liggen gewond in een ziekenhuis.

London Bridge

Het steekincident begon in een gebouw aan London Bridge waar een bijeenkomst werd gehouden over criminaliteit. Uiteindelijk werd de dader buiten op de brug overmeesterd door voorbijgangers en doodgeschoten door de politie. Hij bleek een nep-bomvest te dragen.

De politie behandelt de aanslag als een terroristische daad. Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat de dader alleen handelde.

Verkiezingscampagnes opgeschort

Premier Johnson heeft in een reactie gezegd dat het een fout is om zware en gewelddadige criminelen vervroegd vrij te laten. Hij heeft gesproken met zijn veiligheidskabinet. Politieke partijen hebben hun campagnes voor de verkiezingen van komende maand opgeschort.

Het incident komt een paar weken nadat het dreigingsniveau in het Verenigd Koninkrijk was verlaagd van ernstig naar substantieel. Dat is het derde van vijf niveaus. Sinds augustus 2014 was het dreigingsniveau telkens vier of vijf.