Rutte deelt Macrons zorgen over de NAVO, 'maar hersendood zou ik niet zeggen'

Premier Rutte is het eens met de Franse president Macron dat een zwakke NAVO gevaarlijk is voor de verdediging van Europa.

Rutte heeft Macron gebeld om de NAVO-top van dinsdag en woensdag voor te bereiden "zodat we op een prettige manier en 'in een spirit van eenheid' kunnen handelen."

Rutte lichtte zijn gesprek toe op zijn wekelijkse persconferentie: "Macron noemde de NAVO in een geruchtmakend interview 'hersendood'. Ik heb hem gezegd dat ik die term niet zou overnemen. Maar ik deel zijn zorgen wel."

Zowel Rutte als Macron vinden het zorgwekkend dat de Verenigde Staten op dit moment "onvoorspelbaar" zijn. Als voorbeeld noemen zij de plotselinge terugtrekking van troepen uit Noord-Syrië en berichten dat de Amerikaanse president Trump uit de NAVO zou willen stappen.

Onder Russische invloed

Rutte en Macron willen Amerika laten zien dat de militaire verdediging van Europa ook in Amerikaans belang is. Rutte: "Voor Amerika zou het niet goed zijn als Europa onder Russische invloed zou komen. Ze verliezen dan hun strategisch belang in een grote economie."

Ook het feit dat NAVO-bondgenoot Turkije een Russisch in plaats van een Amerikaans wapensysteem heeft gekocht, verzwakt de positie van de NAVO-landen. Dit onderwerp is wat Rutte betreft dinsdag en woensdag ook onderwerp van gesprek.