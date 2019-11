Knops: wachtgeldregeling adequaat, maar discussie is mogelijk

Minister Knops vindt de huidige wachtgeldregeling voor Kamerleden adequaat, maar staat open voor aanpassingen als daar brede politieke steun voor is. Deze week ontstond enige ophef over het wachtgeld dat VVD-fractievoorzitter Dijkhoff en GroenLinks-Kamerlid Diks krijgen op grond van een eerdere functie.

Dijkhoff was eerder staatssecretaris en minister en Diks was wethouder. Dijkhoff is niet van plan zijn wachtgeld stop te zetten, Diks besloot dat wel te doen en het ontvangen bedrag terug te betalen.

Na afloop van de ministerraad benadrukte Knops dat niemand de regels overtreedt en dat er een vangnet moet zijn voor politici. Maar hij kan zich de commotie wel voorstellen, ook "omdat het om grote bedragen gaat". "De meningen kunnen erover verschillen of je dit wenselijk vindt en in welke mate. Ik vind de huidige regeling adequaat, maar als breed politiek gedeeld wordt dat er iets moet worden veranderd, hoor ik dat graag."

Regeling al versoberd

De minister wees er ook op dat de regeling de afgelopen jaren al behoorlijk is versoberd. Hij zou de "veel ruimere regels van zo'n tien jaar geleden" niet kunnen verdedigen. Knops is tijdelijk minister, als vervanger van de zieke Ollongren, en binnenkort wordt hij weer staatssecretaris. Hij heeft er nog niet over nagedacht of hij dan ook wachtgeld wil krijgen.

Premier Rutte denkt dat hijzelf toen hij van 2006 tot 2010 Kamerlid was, na eerder staatssecretaris te zijn geweest, niet van de wachtgeldregeling gebruik heeft gemaakt. Maar hij moet nog nakijken of dat echt zo is.

Rutte staat er wel achter dat Dijkhoff wachtgeld ontvangt. "Hij maakt gebruik van een recht dat hij heeft en dat vind ik 100 procent acceptabel."